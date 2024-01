- Teve esse período de me questionar: "Por que isso aconteceu comigo?", pois nunca tinha me machucado, ainda mais uma contusão séria dessa. Mas agora estou bem mais tranquilo, cabeça boa, fazendo a fisioterapia. Já estamos na fase de recuperação muscular, evoluindo bem, até um pouco melhor do que o esperado. Espero que eu possa me recuperar bem, voltar com o músculo seguro e a parte física boa para dar sequência na temporada - disse Dudu.