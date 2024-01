A primeira oportunidade para Rony recuperar o espaço perdido será na estreia do Palmeiras em 2024, marcada para domingo (21) às 16h (hora de Brasília), fora de casa, diante do Novorizontino, pela primeira rodada do Paulistão. Além do primeiro jogo do Verdão no ano, o atacante deve receber oportunidades em mais sete partidas neste início de ano, contando com a Supercopa do Brasil diante do São Paulo.