Com Zé Rafael e Endrick de volta, Palmeiras deve ter força máxima para decisão contra a Ponte

Zé Rafael e Endrick retornam ao Palmeiras no duelo contra a Ponte Preta (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 16/03/2024 - 11:06 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste sábado (16), na Arena Barueri, a partir das 18h (horário de Brasília), em jogo único que vale vaga na semifinal do Paulistão 2024.

Com os retornos de Endrick e Zé Rafael, que foram poupados na última partida do Verdão no Estadual, Abel Ferreira deve mandar uma equipe inicial com força máxima para tentar manter a invencibilidade de 18 jogos e classificar o atual bicampeão para a semi do Paulista.

O provável Palmeiras para encarar a Ponte Preta é: Weverton, Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Diante da Ponte, o Palmeiras está invicto há nove partidas (desde 2017), sendo sete jogos seguidos sem sofrer gols (também desde 2017) e cinco vitórias nos últimos cinco encontros (desde 2019).

A bola rola para Palmeiras x Ponte Preta neste sábado (16), a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, e o jogo terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play.