O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras captou a frequência cardíaca dos atletas alviverdes durante as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2022, que terminou com o título alviverde. A união das linhas dos corações compõe o layout da camisa, fazendo um paralelo entre o sentimento do elenco e dos torcedores do clube. A estreia do novo manto acontece neste domingo (27), às 18h30, no jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.