O Palmeiras aposta que o atacante Flaco López possa assumir a função e, inclusive, descarta negociá-lo no momento. O atleta desperta interesse do River Plate, da Argentina. Mesmo com a expectativa sobre o jogador, a direção pode aprofundar a busca por um reforço, apesar da díficil tarefa de substituir Endrick com uma reposição de nível técnico semelhante.