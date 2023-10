> Palmeiras rosa? O Verdão não utilizou suas cores tradicionais no uniforme e vestiu camisa rosa e azul, em campanha de prevenção contra o cancêr de mama e de próstata.



> !Hulk esmaga! O atacante do Galo arriscou de longe com apenas um minuto de jogo, Weverton aceitou e o Atlético abriu o placar.



> !PQPAULINHO! O camisa 10 atleticano recebeu sozinho, puxou contra-ataque com muita velocidade e anotou o 2 a 0.



> !Protestos! A torcida do Palmeiras fez protestos e cantou contra a presidente Leila Pereira durante o jogo.



> !Queda do tabu! O Atlético não vencia o Verdão no Allianz Parque desde 2016 e quebrou o tabu.