Com Estêvão de volta, Palmeiras treina visando confronto com Criciúma

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 16:29 • São Paulo (SP)

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, e contou com a presença de Estêvão. O jovem atacante já retornou do período que passou junto às Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo

O camisa 41 do Alviverde entrou em campo nos minutos finais da vitória do Paraguai sobre o Brasil por 1 a 0, na terça (10), em Assunção, no Paraguai.

De volta ao clube, Estêvão realizou um trabalho regenerativo à parte do elenco. Os outros jogadores fizeram atividades no campo e treinaram finalizações.

Vitor Reis e Rony durante treinamento, na Academia de Futebol, nesta quarta-feira (11). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O volante colombiano Richard Rios e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez ainda não retornaram ao Brasil do período com suas respectivas seleções, por isso não participaram do treinamento desta manhã.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Criciúma, domingo (15), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a terceira colocação da competição com 47 pontos, apenas três a menos que o líder Botafogo, que joga no sábado (14) contra o Corinthians.