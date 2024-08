Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Desde que foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras, há poucos meses, Vitor Reis, de apenas 18 anos, vem mostrando que briga diariamente pela vaga de titular na zaga da equipe comandada por Abel Ferreira. A expectativa em cima do jovem é tão grande que recentemente teve seu contrato renovado até 2028.

E, de fato, tudo vem acontecendo de forma meteórica na vida do garoto. Logo em seu primeiro jogo como titular, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, Vitor Reis, que entrou no time após lesão de Murilo, mostrou que gosta de jogo grande e deixou seu primeiro gol com a camisa do Verdão.

Para comprovar que não foi sorte de iniciante, deixou sua marca novamente no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Flamengo, quando o time paulista venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado da competição.

Os bons números do defensor são fruto de muito trabalho. Não à toa, o garoto é quem tem a maior sequência como titular do Palmeiras atualmente: cinco jogos, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. Ao todo, soma dez jogos pelo time profissional alviverde, e busca mais.

Agora, novamente diante do Rubro-Negro, desta vez pelo Brasileirão, o zagueiro deve ser novamente titular. O duelo acontece na tarde deste domingo (11), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do campeonato. O Flamengo tem 40 pontos, enquanto o Palmeiras tem 37.