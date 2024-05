Avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é usado para resgatar 100 animais do RS

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 18:55 • São Paulo (SP)

O avião da Placar, de propriedade da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, levou a Caxias do Sul (RS) cerca de 30 veterinários, além de alimentos e medicamentos para animais. A ação aconteceu nesta terça-feira (21).

A aeronave retornou para Sorocaba (SP) com cerca de 100 animais resgatados, entre cães e gatos. Na última semana, o avião havia trazido 30 animais resgatados, depois de transportar toneladas de mantimentos para o Rio Grande do Sul. A presidente do Verdão é entusiasta da causa animal e tem 16 cães.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

AÇÕES DO PALMEIRAS

Além da iniciativa de Leila Pereira, o Palmeiras tem promovido uma série de ações em prol da população que sofre com a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, causada pelas intensas chuvas na região.

O clube disponibilizou seu centro de treinamento, o Allianz Parque e a Arena Barueri para Internacional, Grêmio e Juventude utilizaram as instalações durante o período de calamidade no RS.

Além disso, o Palmeiras destinou a renda do confronto com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, em forma de doação ao estado.

O clube também prontificou alguns postos para arrecadação de doações: o Allianz Parque (Portão A), a Academia de Futebol, as escolas de futebol e em todas as lojas Palmeiras Store.