Campeão brasileiro sub-20, joia do Palmeiras mira sucesso no elenco principal

O Palmeiras conquistou na última semana seu tetracampeonato brasileiro na categoria sub-20, reafirmando o potencial gerado pelas divisões de base do alviverde. Bateu o Red Bull Bragantino por 4 a 3 nos pênaltis após dois empates no tempo normal. O elenco campeão conta com alguns nomes que já figuram com frequência o elenco de Abel Ferreira, como o atacante Luighi e o zagueiro Benedetti, considerados promessas da Academia de Futebol.

O defensor, de 19 anos, já tem em seu currículo quatro jogos com o time principal, mas já está habituado ao ambiente de disputas de alto nível no clube, como o Mundial de Clubes deste ano. Benedetti esteve entre os 29 nomes que foram aos Estados Unidos para a disputa da competição. O zagueiro reforça como o título das categorias de base é importante para o desenvolvimento dele como atleta, pensando na prospecção de se fixar no time principal, e ressaltou a força do grupo comandado pelo técnico Lucas Andrade.

- Foi uma temporada muito especial. Esse título com o sub-20 é fruto de muito trabalho e da

força do grupo. A gente se dedicou demais e estou muito feliz por fazer parte disso. Mas também estou muito focado no meu desenvolvimento no profissional. Cada oportunidade que recebo do Abel é uma chance de mostrar que posso contribuir mais - destacou.

O jovem jogador ainda destacou que a oportunidade de integrar o elenco principal com o técnico Abel Ferreira e outros nomes mais experientes também ajuda em seu desenvolvimento como atleta na própria divisão de base, possibilitando que ele agregue dentro de campo e nos vestiários também. Mesmo sem uma vaga garantida, Bendetti segue a preparação para o momento.

- Tenho aprendido muito com o elenco profissional. O ambiente lá é muito competitivo, e isso me motiva ainda mais a buscar meu espaço. O professor Abel sempre fala sobre estar pronto, e é isso que venho fazendo: me preparando diariamente para quando a chance aparecer de novo (...) Sei que a concorrência é forte, mas confio no meu futebol e sei que minha hora vai chegar - completou.

Benedetti e Flaco López durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Liderança de títulos no sub-20

O Palmeiras já havia estabelecido em 2024 a marca de maior campeão nacional na categoria sub-20. O alviverde chegou ao quarto título nesse ano, sendo três deles conquistado de 2022 para cá. Levantou a taça em 2018, 2022, 2024 e 2025, além de três edição onde foi 3º colocado e 4º lugar mais duas vezes.

O segundo colocado é o Flamengo, com dois título, em 2019 e 2023, e soma três vices. Internacional, Fluminense, Atlético-MG, Botafogo e Cruzeiro aparecem na sequência com um título cada, sendo que o Fogão e o Cabuloso chegaram em uma única final e venceram.