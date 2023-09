Libra critica investidores do Forte Futebol por uso indevido da imagem; entenda

Os bastidores do futebol brasileiro ganharam um novo capítulo nesta semana. Em nota oficial publicada na manhã desta sexta-feira (15), os clubes da Libra criticaram XP e Life Capital Partners (LCP), investidores do Forte Futebol, grupo antagônico em relação à liga de clubes.



O motivo da insatisfação é a maneira como as empresas divulgaram, no início do mês, o fundo de investimentos Sports Media Futebol Brasileiro, por meio do qual esperam levantar R$ 800 milhões para investir no Forte Futebol.



