O atacante Breno Lopes, do Palmeiras, é a prova viva de que existe redenção no futebol. O jogador, que marcou dois gols na goleada por 5 a 0 em cima do São Paulo, pelo Brasileirão, vivia seu pior momento no clube há pouco mais de um mês, quando fez gestos obscenos à torcida depois de marcar um gol.