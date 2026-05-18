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O Palmeiras volta a conviver com problemas no setor ofensivo na semana em que enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já sem Vitor Roque, que passou por cirurgia no joelho no início do mês, a comissão técnica viu Ramón Sosa, substituto imediato, e Felipe Anderson deixarem o gramado da Arena Barueri lesionados após a partida de sábado (16) contra o Cruzeiro.

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Felipe Anderson sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e seguiu tratamento na parte interna do centro de excelência, enquanto Sosa teve constatada uma lesão ligamentar não cirúrgica no tornozelo esquerdo. O atacante paraguaio preocupa, mas espera se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo.

Com os dois desfalques, Abel Ferreira voltará a ter de mexer no ataque, agora com menos opções em relação aos últimos jogos. Entre as certezas, está a presença constante de Flaco López, um dos cinco jogadores com maior minutagem do elenco na temporada. Jhon Arias, contratação mais cara do clube este ano, é outro nome certo entre os titulares, apesar da queda de rendimento recente.

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Allan, suspenso no empate com o Cruzeiro, aparece como o último do trio que se mantém à frente na disputa por uma vaga entre os 11 titulares. Ao lado de Flaco López, é o atacante com maior tempo em campo pelo Palmeiras. São apenas sete participações em gols no ano (quatro assistências), mas seis delas aconteceram em jogos do Brasileirão (4) e da Libertadores (2).

O restante das opções, por sua vez, corre por fora na disputa. A comissão técnica tem seis dias até o confronto com o Flamengo, no sábado (23), para solucionar um problema que afetou diretamente o último duelo entre as equipes, quando o rival conquistou o título da Libertadores após o Palmeiras não finalizar nenhuma bola em direção ao gol.

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Antes disso, há o compromisso contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, vital para as pretensões a longo prazo do time de Abel Ferreira na Libertadores. Com oito pontos, o Palmeiras lidera o Grupo F, com duas rodadas para o fim da fase de grupos. Os paraguaios aparecem na sequência, com sete, seguidos de Sporting Cristal, com seis, e do Junior Barranquilla, com um.

Ataque do Palmeiras em números

56 gols marcados em 34 partidas, com média pouco superior a 1,6 por jogo em 2026. Os números colocam o Palmeiras à frente dos três principais rivais do estado: Corinthians (36), São Paulo (41) e Santos (39).

No entanto, a equipe está atrás do Flamengo, que soma 62 gols, com dois jogos a menos em relação à equipe de Abel Ferreira. No saldo de gols, porém, a vantagem alviverde é de um: 30 positivos contra 29 do adversário.

Palmeiras em 2026

Gols marcados: 56 Gols sofridos: 26 Saldo: 30 (positivo) Vitórias: 23 Empates: 8 Derrotas: 3

Paulinho terá volta gradual

Recuperado de cirurgia na perna direita, Paulinho retornou aos gramados no clássico contra o Santos, depois de mais de 300 dias afastado. Desde então, são quatro partidas, todas como reserva, e menos de 45 minutos em campo.

Abel Ferreira chegou a admitir frustração com a condição física do atleta, que ele considera um dos melhores do futebol brasileiro. Porém, evitou apontar culpados, uma vez que o camisa 10 ainda segue em processo de readaptação.

— Paulinho não está 100%. Quando entra, ficamos com água na boca. Ele tem uma qualidade diferente, mas não podemos utilizar mais (...) Para azar do treinador do Palmeiras, não posso usar um dos melhores jogadores do campeonato (brasileiro) há dois anos. — afirmou Abel Ferreira na entrevista coletiva após empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que Paulinho estará em sua condição física ideal somente ao término da pausa para a Copa do Mundo, no segundo semestre da temporada. Nas últimas semanas, o atacante realizou processos de recuperação especial, assim como os demais atletas que atuaram por 45 minutos ou mais, sob cuidados do departamento médico, apesar da baixa minutagem nos jogos.

Minutos de Paulinho em campo pelo Palmeiras

Palmeiras x Santos - 16 minutos - Brasileirão

Sporting Cristal x Palmeiras - 1 minuto - Libertadores

Remo x Palmeiras - 8 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro - 16 minutos - Brasileirão

*Os dados foram fornecidos pelo Sofascore e não consideram o período de acréscimos das partidas.

Allan, suspenso contra o Cruzeiro, poderá voltar ao time (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Base como opção para Abel

Muitas vezes protagonista, principalmente pelas recentes presenças de Estêvão e Endrick, a base do Palmeiras não aparece com grande destaque neste início de temporada. Allan, promovido ainda em 2025, é o principal nome da nova geração de talentos da Academia, que conta com outros jovens integrando o elenco à disposição da comissão técnica.

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O mais conhecido é Luighi. Constantemente aproveitado por Abel Ferreira, quase sempre como reserva, o atacante voltou a marcar na classificação diante do Jacuipense pela Copa do Brasil, após jejum que perdurava desde a estreia contra a Portuguesa, pelo Estadual, ainda no início de janeiro.

Entre as opções com menos destaque estão Erick Belé e Riquelme. O primeiro deles foi titular contra a equipe baiana na Copa do Brasil e marcou seu primeiro gol pelo profissional, na goleada por 4 a 1 no Estádio do Café.

Riquelme, por sua vez, entrou no decorrer do jogo e atuou por cerca de 30 minutos na classificação. Ambos, somados a Larson, que atua no meio de campo, aparecem como novas opções vindas da base.