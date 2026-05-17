Palmeiras acumula problemas e vê Paulinho longe do ideal em semana de decisões

O Palmeiras empatou com o Cruzeiro no último sábado, mas deixou a Arena Barueri com algumas derrotas. A principal delas, as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que serão submetidos a exames de imagem neste domingo.

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+ Abel lamenta dificuldades físicas de Paulinho em retorno ao Palmeiras: 'Azar do treinador'

A dupla precisou deixar o gramado ainda na primeira etapa e deve desfalcar a equipe até a pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio. A condição física de Paulinho, por sua vez, também entra em foco, especialmente após a perda de dois atacantes.

Desde que retornou de nova cirurgia na perna direita, o atacante disputou quatro partidas, incluindo o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, todas saindo do banco de reservas. No recorte, permaneceu em campo por menos de 45 minutos e não contribuiu com gols ou assistências.

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— Paulinho não está 100%. Quando entra, ficamos com água na boca. Ele tem uma qualidade diferente, mas não podemos utilizar mais. Vamos ver como estará (na reapresentação do elenco na Academia de Futebol) — explicou Abel Ferreira.

Os problemas no setor ofensivo ligam o sinal de alerta para a comissão técnica em semana decisiva para as pretensões da equipe a longo prazo na temporada. Na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em partida que pode garantir a classificação ao mata-mata ou complicar a situação da equipe no Grupo F a uma rodada do fim.

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No fim de semana, acontece o reencontro com o Flamengo, adversário direto na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. A boa notícia para Abel Ferreira é o retorno do jovem Allan, suspenso contra o Cruzeiro, que amplia as opções em um ataque desfalcado.

Marlon Freitas durante empate entre Palmeiras e Cruzeiro (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Flamengo na cola do Palmeiras

Com o empate no sábado, o Palmeiras chegou aos 35 pontos no Campeonato Brasileiro, cinco à frente do vice-líder Flamengo, que tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. Caso vença o Athletico Paranaense no domingo, o Rubro-Negro chegará para o primeiro duelo entre os clubes desde a decisão da Libertadores dependendo apenas de si para assumir a liderança da competição.

Assim como o Palmeiras, os cariocas também terão compromisso pela Libertadores no meio da semana. O intervalo de uma semana até o confronto será fundamental para o Alviverde tentar recuperar alguns nomes, principalmente Bruno Fuchs, na defesa.

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