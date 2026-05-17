Abel lamenta dificuldades físicas de Paulinho em retorno ao Palmeiras: 'Azar do treinador'

A situação física de Paulinho voltou a ser tema de debate durante a coletiva do técnico Abel Ferreira após o empate do Palmeiras com o Cruzeiro por 1 a 1, na noite do último sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

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O atacante, novamente reserva, foi acionado pela comissão técnica na metade da segunda etapa e permaneceu por cerca de 20 minutos em campo. Esta é a quarta partida de Paulinho desde o retorno da cirurgia na perna direita. Devido à sequência recente, foi poupado no jogo de volta contra o Jacuipense, em Londrina, que garantiu a classificação alviverde às oitavas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira evitou comentar sobre questões físicas do camisa 10, a quem repassou a responsabilidade para a comissão técnica. Ao mesmo tempo, lamentou não poder usar "um dos melhores jogadores" do campeonato nos últimos dois anos.

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— Se o doutor quiser falar sobre o Paulinho fique à vontade. Eu não vou falar sobre a parte física. Para azar do treinador do Palmeiras, não posso usar um dos melhores jogadores do campeonato (brasileiro) há dois anos — afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

— Paulinho não está 100%. Quando entra, ficamos com água na boca. Ele tem uma qualidade diferente, mas não podemos utilizar mais. Vamos ver como estará (na reapresentação). Mais do que se passou hoje é qual o feedback do jogador amanhã. Ele não foi escalado para o jogo da Copa (do Brasil) porque não podia jogar — completou o treinador.

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De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras irá utilizar os últimos quatro jogos antes da pausa para a Copa do Mundo para dar ritmo de jogo a Paulinho, principal desafio da comissão técnica no momento.

Com o empate neste sábado, o Palmeiras chegou aos 35 pontos no Brasileirão e se manteve na liderança, cinco à frente do Flamengo, com duas partidas a menos. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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