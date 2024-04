Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 22:54 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o internacional nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão 2024. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Wesley, e Rafael Borré perdeu pênalti. Assista aos melhores momentos no vídeo acima!

Com isso, o Verdão perdeu a marca de 10 anos de invencibilidade diante do Colorado. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Flamengo, enquanto o Internacional enfrenta o Athletico-PR.

