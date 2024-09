Apesar de retornos, Palmeiras terá baixa importante na reta final do Brasileirão

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras







O Palmeiras tem uma última missão nesta reta final de temporada: conquistar o Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o time comandado por Abel Ferreira tem tempo para trabalhar e voltar todas as suas energias para a reta final do campeonato em que busca o tri. Entre reforços e desfalques, o time terá uma baixa no meio-campo, já que Zé Rafael foi punido pelo STJD por confusão com Nestor, do São Paulo, e não atuará pelos próximos três jogos.

A pena foi de quatro partidas de suspensão, mas o jogador já cumpriu uma, contra o Cuiabá, justamente por ter sido expulso ao final daquele Choque-Rei, no dia 18 de agosto. Desta forma, o camisa 8 não estará disponível para atuar contra Criciúma, Vasco e Atlético-MG.

Após ficar fora contra o Cuiabá, Zé Rafael voltou a ser relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na última rodada antes da pausa para a Data Fifa, mas ficou apenas no banco de reservas. Apesar disso, o Verdão tem dois volantes bastante utilizados: Richard Ríos e Aníbal Moreno.

Por outro lado, o zagueiro Vitor Reis e o goleiro Marcelo Lomba devem retornar na próxima partida. O zagueiro iniciou o período de transição física e já trabalha em campo e na parte interna da Academia, enquanto o goleiro vem fazendo tratamento de uma pubalgia com o Núcleo de Saúde e Performance. A expectativa é de que fiquem ao menos no banco de reservas.

Com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Alviverde diminuiu a distância para o líder Botafogo para apenas três pontos, e ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Nacional.