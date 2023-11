O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, concede entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras por 3 a 0 diante do Flamengo, atuando no Maracanã. Os gols da partida foram marcados por Pedro (duas vezes) e Arrascaeta. Com esse resultado, o Verdão estacionou nos 59 pontos, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão, mesmo que de maneira provisória. Mesmo com a derrota, o Alviverde segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Assista à coletiva de Abel Ferreira no player acima.