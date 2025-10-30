Cicinho crava resultado de Palmeiras x LDU pela Libertadores: 'Mágica'
Equipes se enfrentam pela semifinal do torneio continental
O ex-jogador Cicinho palpitou sobre o possível placar do confronto entre Palmeiras e LDU. As duas equipes entram em campo, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores.
Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o atual comentarista previu uma vitória da LDU. Em tom de provocação, o ídolo do São Paulo afirmou que a equipe equatoriana irá vencer por 2 a 1. O palpite foi acompanhado por Ronaldo Giovanelli, ídolo do Corinthians.
- Em um passo de mágica, 2 a 1 LDU - disparou Cicinho.
Além dos dois ex-jogadores, os comentaristas João Paulo Cappellanes, Marco Aurélio da Silva e João Pedro Reis Sgarbi também palpitaram. Os dois apontaram para uma vitória do Alviverde, mas com classificação da LDU.
Por outro lado, o comentarista Chico da Silva, a apresentadora Renata Fan e o ex-jogador Edu Dracena, ídolo do Alviverde, palpitaram em uma classificação alviverde. Veja os placares sugeridos no programa abaixo:
Palmeiras 2 x 1 LDU - João Paulo Cappellanes e Marco Aurélio da Silva.
Palmeiras 2 x 0 LDU - João Pedro Reis Sgarbi
Palmeiras 3 x 0 - Renata Fan
Palmeiras 4 x 0 - Edu Dracena
Palmeiras 5 x 1 - Chico Garcia
Palmeiras 1 x 2 LDU - Cicinho e Ronaldo Giovanelli
Palmeiras x LDU
A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.
Vale destacar, que o vencedor do confronto irá decidir a final da Libertadores de 2025 contra o Flamengo, que eliminou o Racing, na última quarta-feira (30). A classificação rubro-negra aconteceu após um empate sem gols no El Cilindro, na Argentina.
