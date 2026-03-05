Palmeiras vence, mas não convence e desperdiça chance de se aproximar do título

O Palmeiras deixou a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista em vantagem ao vencer o Novorizontino por 1 a 0. No entanto, desperdiçou a oportunidade de ampliar o placar com o apoio de seus torcedores e, consequentemente, chegar à casa do rival com maiores chances de título.

continua após a publicidade

+ Abel explica ausência de Vitor Roque como titular do Palmeiras e Arias no banco

Contra um adversário propenso a apostar na solidez defensiva ao impeto ofensivo, o Palmeiras totalizou 72% de posse de bola. Ao mesmo tempo, encontrou dificuldades em transformar o domínio em chances claras de gol.

Exemplo disso foram apenas duas finalizações em direção ao gol, entre as dez tentativas do Palmeiras na partida, além de um chute de Allan, ainda na primeira etapa, que acertou a trave defendida por Jordi. Em número de grandes chances criadas, houve empate entre as equipes, com duas para cada lado, evidenciando que a posse de bola, em boa parte do jogo, foi ineficiente.

continua após a publicidade

Flaco López e o poder de decisão pelo Palmeiras no Paulistão

O gol de Flaco López, único do confronto, nasceu em uma jogada de ligação direta, marca da equipe, ainda mais vertical em 2026 sob comando de Abel Ferreira. Entre as certezas deste início de temporada, o argentino participar de um tento é uma das principais.

Em três meses de temporada, Flaco soma sete gols, seis deles no Campeonato Paulista, além de três assistências em 14 partidas disputadas. O desempenho recoloca o atacante como artilheiro da equipe, repetindo a liderança do quesito registrada na temporada passada.

continua após a publicidade

Flaco López comemora gol pelo Palmeiras na final do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Defesa é ponto central da vitória

Se o setor ofensivo contou novamente com Flaco López como principal destaque, a defesa do Palmeiras também se sobressaiu, embora de forma diferente. Nos acréscimos da primeira etapa, Carlos Miguel defendeu cobrança de pênalti de Robson, mantendo a baliza intacta e preservando a vantagem alviverde no duelo de ida da final do Campeonato Paulista.

O time ainda teve outras chances de ampliar. Gustavo Gómez chegou a marcar, mas o lance foi anulado pelo VAR, enquanto Murilo cabeceou livre dentro da área, mas a bola passou longe do gol, desperdiçando nova oportunidade de o Palmeiras chegar ao segundo jogo com vantagem mais confortável rumo ao título.

A sensação deixada pelo Palmeiras ao término dos 90 minutos foi positiva, já que a equipe joga por um empate fora de casa para conquistar a quinta taça estadual nesta década. Ainda assim, ficou o gosto de "poderia ter rendido mais" diante da forma como a partida se desenrolou.

Ao mesmo tempo em que perdeu apenas duas partidas na temporada, ambas como visitante, o Palmeiras terá de enfrentar a mesma condição no domingo. A única derrota que poderia ter tirado o título no tempo normal foi justamente para o Novorizontino, por 4 a 0, a pior goleada sofrida desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe.

O cenário para o Palmeiras encerrar o jejum de títulos, que se estendeu por 2025, é favorável, mas longe de ser confortável, assim como poderia ter sido após as condições apresentadas no jogo de ida.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no título do Palmeiras no Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.