Abel Ferreira concede entrevista coletiva após empate do Palmeiras; assista na íntegra
Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão
O Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela última vez nesta temporada. No sétimo jogo entre os clubes no ano, o placar na Neo Química Arena terminou 1 a 1, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque marcou para o Verdão, enquanto Piquerez, contra, fez o gol do Timão.
O empate não mudou a vida dos clubes no Brasileirão. O Palmeiras chega a 43 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. No meio da classificação está o Corinthians, em 11º lugar, com 26 pontos.
Os clubes não se enfrentam mais nesta temporada, marcada por clássicos pelo Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. No saldo de Derbys, o Timão encerra o ano com três vitórias, dois empates e o Verdão com um triunfo.
Veja a coletiva de Abel Ferreira na íntegra:
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 x 1 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
⚽ Gols: Vitor Roque (13'/1ºT) (0-1); Piquerez (Contra) (25'/1ºT) (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Abel Ferreira (PAL); Bruno Fuchs (PAL); Breno Bidon (COR); Lucas Evangelista (PAL); Gustavo Gómez (PAL)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Charles (Ryan), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (João Pedro), Maycon (Vitinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Cacá); Memphis Depay e Gui Negão (Talles Magno).
PALMEIRAS (Abel Ferreira)
Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio (Facundo Torres); Felipe Anderson (Sosa), Flaco López e Vitor Roque.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Raphael Traci (SC)
