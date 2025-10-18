Colunistas do Lance! apontam favorito para Flamengo x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, os colunistas Eduardo Tironi, Gustavo Fogaça Guffo e Lúcio de Castro, do Lance!, analisaram o confronto, que pode ser decisivo para o título do campeonato.

Todos os três comunicadores previram uma partida bastante equilibrada, com chances para ambos os lados. Contudo, para Eduardo Tironi, o Flamengo tem um leve favoritismo no confronto, por conta de jogar dentro de casa, no Maracanã.

- Confronto absolutamente equilibrado confrontando um ataque que nos últimos jogos se mostrou uma máquina (do Palmeiras) contra a defesa mais sólida do Brasileiro. O fator casa me faz acreditar em um leve favoritismo do Fla, mas muito pequeno - opinou Tironi.

Atualmente, Palmeiras e Flamengo ocupam respectivamente a primeira e segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Apenas três pontos separam as equipes. Dentro deste cenário, Lúcio da Costa destacou que o resultado da partida pode ser decisivo para a disputa do título.

- Deve interferir mais pelo psicológico do que pela matemática, considerando que ainda existirão 30 pontos em disputa. Como um deles irá reagir com eventual derrota define o quão cascudo ele é - disse o colunista.

Confronto para além do Brasileirão?

Ambas as equipes também estão na semifinal da Libertadores, e assim, podem se enfrentar em uma eventual final do torneio continental. Ao analisar o confronto do Brasileirão, Gustavo Guffo destacou que o resultado pode interferir na campanha do torneio mata-mata.

- O resultado pode interferir na performance na Libertadores se quem perder jogar mal. Se for um jogo bem jogado, com os treinadores satisfeitos com o desempenho das suas equipes, não irá interferir muito. Há o risco de crise, mas o mais provável, seja o incentivo de buscar uma final da Libertadores entre as duas equipes - disse Guffo.

Flamengo x Palmeiras

O confronto decisivo entre as equipes acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes.

A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.