Aníbal brinca com momento de Flaco no Palmeiras e comparação com Messi: ‘Sabemos quem é melhor’

Convocado ao lado de Flaco López para defender a seleção argentina na última Data Fifa, Aníbal Moreno comemorou a boa fase do companheiro, que marcou um dos gols da goleada do Palmeiras sobre o Bragantino cerca de 24 horas após ter sido titular pela primeira vez na atual campeã mundial.

Ao ser questionado de forma bem-humorada sobre quem vive melhor fase, Flaco ou Messi, o volante exaltou o camisa 42, mas riu ao afirmar que não há comparação com o camisa 10 do Inter Miami.

- Eu (Aníbal Moreno) e o Flaco (López) sabemos quem é o melhor (risos). Mas, hoje, desfrutamos muito do momento do Flaco. A verdade é que ele está muito bem, fico muito feliz por ele, pelo trabalho que faz dentro e fora de campo - disse Aníbal Moreno, em entrevista na zona mista após vitória do Palmeiras sobre o Bragantino.

Após oscilar entre o banco de reservas e o time titular, Flaco López passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque no segundo semestre e assumiu a artilharia do Palmeiras na temporada, com 23 gols, sendo dez deles apenas no Brasileirão.

Elenco do Palmeiras comemora gol sobre o Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras encara o Flamengo na corrida pelo título do Brasileirão

O Palmeiras chegou a 61 pontos após golear o Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque, mas segue apenas três pontos à frente do Flamengo, que venceu o clássico contra o Botafogo na rodada. Rivais diretos na disputa pelo título, as equipes se enfrentam no próximo domingo (19), no Rio de Janeiro.

No primeiro turno, no Allianz Parque, o Flamengo venceu por 2 a 0. Caso confirme a vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira poderá abrir seis pontos de vantagem na tabela, restando 11 partidas para o Verdão na competição.