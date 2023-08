Com gol de Flaco López no último minuto da partida, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na segunda-feira (14), e foi para a vice-liderança do Brasileirão. Embora a equipe tenha ficado devendo nesse primeiro turno, ela terminou na posição que foi possível diante de uma campanha muito fora da curva do Botafogo. A vitória sobre a Raposa no Allianz Parque foi um resumo palmeirense dessas primeiras 19 rodadas do campeonato.