Dentro de seu padrão, o Palmeiras teve um dia agitado no mercado. Enquanto seu alvo principal, Aníbal Moreno, do Racing-ARG, ficou mais longe por conta de entraves além do financeiro, o Verdão encontrou um novo foco no futebol argentino: Santiago Hezze, do Huracán-ARG. Nesse caso, a negociação parece ser menos complexa e os dirigentes palmeirenses devem fazer uma oferta em breve. Enquanto isso, a base continua dando show e eliminou o Botafogo, no Brasileirão sub-20, com direito a gol olímpico. Confira as notícias!