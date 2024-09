‘Alviverde imponente’, Palmeiras reforça luta pelo tri do Brasileirão

Jogadores do Palmeiras comemoram gol sobre o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Nem só o ex-líder Fortaleza, nem só o atual líder Botafogo. O Palmeiras repetiu, no último domingo, uma atuação que não deixa dúvidas da capacidade do time de lutar pelo tricampeonato brasileiro. Houve repertório, pressão, variação e domínio incontestável na casa do adversário. O Athletico-PR só não foi goleado pela ótima noite do goleiro Mycael.

Estêvão segue justificando a convocação para a Seleção Brasileira, Felipe Anderson está cada vez mais entrosado e aqueles que, tantas vezes, são coadjuvantes, não deixam por menos. A defesa foi pouco atacada. E quando isso aconteceu, Weverton esteve lá.

Ofensivamente, o Verdão apresentou variações de jogadas pela direita, pela esquerda, por cima e pelo alto. Atacou com o time todo no campo de ataque, e também pela faixa central. Se não faz muito tempo que o time de Abel Ferreira parecia demandar uma reformulação, tais mudanças não só ocorreram como mostram uma versão vistosa e poderosa do time paulista.

- Nós sempre encontramos uma forma de jogar. Uma equipe nunca está acabada. Há sempre momentos, formas de jogadores, dinâmicas de equipe… por isso eu quero ter dois jogadores do mesmo nível para cada posição, para assim entender essas situações. Ninguém fala sobre os momentos emocionais de cada jogador, e isso é importante - lembrou Abel, que viu o time que comanda ser eliminado das duas outras competições do semestre. Mas completou:

- Hoje fizemos um jogo constante, com boa dinâmica e poderíamos ter feito mais gols. Mas fizemos um jogo condizente àquilo que nos preparamos - resumiu.

O Palmeiras segue vivo e poderoso para a luta pelo tricampeonato brasileiro.