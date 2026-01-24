Abel vê Palmeiras perto do ideal e destaca trabalho de JP Sampaio na base

O Palmeiras deu uma rápida resposta à torcida no clássico contra o São Paulo após a goleada sofrida diante do Novorizontino, na rodada anterior do Campeonato Paulista. Para Abel Ferreira, a escalação utilizada nesta noite se aproxima da equipe ideal para o restante da temporada.

Entre os nomes utilizados na vitória por 3 a 1 sobre o rival, apenas Vitor Roque, entre os jogadores considerados titulares ao fim do último ano, iniciou no banco de reservas. O camisa 9 se recupera de lesão no joelho e ainda passa pela etapa final do processo de transição física.

- Foi uma equipe mais próxima do que poder a equipe do futuro, equipe mais consistente. Você acha que foi o nosso melhor jogo (na temporada). Contra o Santos e o Mirassol já tinha achado a dinâmica boa - disse Abel Ferreira, durante entrevista coletiva.

Na sequência, Abel Ferreira exaltou o trabalho realizado por JP Sampaio nas categorias de base do clube e o apoio no processo de transição dos jovens para o elenco profissional, principal objetivo do projeto de formação do Palmeiras.

- Sei que a derroa é dura, sei que o treinador e o João Paulo (Sampaio) estão chateados, mas não precisam estar. Eles trabalham para isso, para eu aproveitar os jogadores na equipe principal. Os torcedores tem que entender que se jogasse Arthur, Luighi, Larson, Luis (Pacheco) e Riquelme era outro peso. O trabalho é muito bem feito pela base - completou.

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o São Paulo por 3 a 1, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Agora, o Palmeiras muda o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (28), a equipe viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV.

