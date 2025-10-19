Abel revela bastidores antes de estreia de Carlos Miguel pelo Palmeiras: ‘Conversa honesta’

Abel Ferreira promoveu a estreia de Carlos Miguel com a camisa do Palmeiras na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, fora de casa, pelo Brasileirão. Contratado na última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, o goleiro assumiu a vaga de Weverton, que está em tratamento no departamento médico após sofrer uma lesão na mão.

Apesar de sofrer três gols em sua estreia pelo Palmeiras, Carlos Miguel não teve responsabilidade direta nos lances, que foram resultado de falhas de jogadores de linha, como Bruno Fuchs, no pênalti cometido sobre o atacante Pedro, e o volante Aníbal Moreno.

Apesar de lamentar a ausência do titular Weverton, Abel Ferreira afirmou que Carlos Miguel está preparado para assumir a lacuna e revelou uma conversa nos bastidores com o goleiro antes de sua estreia.

- Quando ele (Carlos Miguel), tive uma conversa franca e honesta com ele. Futebol é isso, temos que estar preparados. Infeliznte, Weverton teve um problema na mão. Não queríamos, mas o Palmeiras é um clube recheado de grandes jogadores. Hoje a opção é por Carlos Miguel. Tem a oportunidade de fazer o que tanto gosta que é jogar e competir, algo que ele queria quando chegou (ao Palmeiras). Está preparada para jogar - afirmou.

Com a lesão de Weverton na mão, Carlos Miguel deve ganhar sequência como titular do Palmeiras e será o responsável por defender a meta alviverde nos confrontos contra a LDU, do Equador, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Em tratamento conservador com o departamento médico, Weverton perderá uma sequência decisiva de jogos, mas é aguardado de volta aos gramados ainda nesta temporada.

Carlos Miguel durante partida entre Palmeiras e Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras muda o foco para a Libertadores

Mesmo com a derrota para o Flamengo fora de casa, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e agora volta as atenções para a LDU, adversária no jogo de ida das semifinais da Libertadores. A partida será disputada na próxima quinta-feira, no Equador. Uma semana depois, o time de Abel Ferreira decide a vaga no Allianz Parque.