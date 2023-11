Abel Ferreira deixou explícita sua preferência de atuar como mandante no Allianz Parque, casa do Palmeiras . Ele afirmou que não se sente confortável na Arena Barueri, estádio provisório do Verdão enquanto o 'chiqueiro' está indisponível.

Mesmo com Abel Ferreira não gostando da ideia, o Palmeiras jogará na Arena Barueri na próxima rodada como mandante (34ª) no Brasileirão. O duelo será contra o Internacional, no dia 11 de novembro (sábado), às 21h.

O confronto seguinte ao Colorado (como mandante) é com o América-MG, que está marcado para acontecer no Allianz Parque. Na quarta-feira (8), o Verdão visita o Flamengo, no Maracanã.

- Temos uma série de jogos difíceis pela frente. Temos que vir jogar aqui (em Barueri), próximo jogamos fora, depois temos que vir outra vez jogar aqui. Não estamos a jogar só contra os nossos adversários, mas sair da nossa casa… Agradeço aos 17 mil que estiveram aqui. Mas na nossa casa 'metemos' 40 (mil), 42 (mil)… O barulho não foge, fica tudo ali dentro do 'chiqueiro'. Com todo respeito, esse não é o chiqueiro que eu me sinto confortável, nem nos bancos me sinto confortável. Não é minha casa - disse Abel Ferreira, após a vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, no sábado (4).