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Abel mantém Vitor Roque no banco em clássico contra o São Paulo; veja escalação

Choque-Rei acontece neste sábado (21), às 21h, no Morumbis

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 21/03/2026
20:15
Abel Ferreira promoveu alterações na defesa e ataque do Palmeiras. (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraAbel Ferreira promoveu alterações na defesa e ataque do Palmeiras. (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
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O Palmeiras está para enfrentar o São Paulo logo mais pela 8ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Morumbis às 21h em jogo que vale a liderança da tabela. Será o terceiro encontro entre as equipes na temporada, o primeiro com mando do Tricolor.

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Abel Ferreira escalou o alviverde com uma única alteração em relação ao duelo contra o Botafogo, que é a entrada de Piquerez na lateral esquerda na vaga do jovem Arthur. O treinador optou por manter Vitor Roque no banco de reservas. Havia a expectativa do atacante iniciar a partida após se recuperar de lesão e jogar parte d segundo tempo diante do alvinegro carioca.

Com a manutenção de Roque no banco, o Palmeiras vai a campo com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Arias e Allan, o mesmo meio-campo que entrou diante do Botafogo. Flaco López segue como referência no ataque. O restante da defesa palmeirense segue o mesmo: Gustavo Gómez e Murilo na zaga e Giay na lateral direita.

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O Palmeiras briga para se manter na ponta e enta no clássico com 16 pontos em sete partidas, empatado com o São Paulo, mas leva vantagem no desempate no saldo de gols. Oito contra seis do Tricolor. Nos últimos dois encontros entre os rivais, melhor para o lado palmeirense. Vitória por 3 a 1 pela fase de liga do Paulistão e outra por 2 a 1 nas semifinais do estadual. Ambos os jogos aconteceram na Arena Barueri.

Escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo

A escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo é: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Arias e Allan; Flaco López.

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✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
8ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Palmeiras muda defesa e ataque para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Palmeiras está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>

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