- A única coisa certa é isso, tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, e não é só no futebol, é a incerteza. Mas a verdade é essa: tenho contrato com o Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras. Agora o mais importante é vir para casa descansar - disse.