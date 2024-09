Abel Ferreira explica Raphael Veiga na vaga de Estêvão no Palmeiras

Raphael Veiga em ação contra o Vasco na vitória com o Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 20:02 • Brasília (DF)

Abel Ferreira surpreendeu com a presença de Raphael Veiga no lugar de Estêvão na escalação inicial do Palmeiras contra o Vasco. O comandante explicou o motivo da entrada do meia no lugar do jovem, que era desfalque por lesão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

- O Veiga é quase como um ponta construtor, que vem para dentro. Eu não vou pedir ao Veiga que seja o Estêvão. O Estêvão é um ponta desequilibrador. Com o Veiga vindo para dentro, nós temos o Giay para avançar. Uma equipe é um processo inacabado em função da característica dos jogadores disponíveis. Nós encontramos soluções. Temos um grupo espetacular. O Veiga fez um jogo com muito compromisso defensivo. Fizemos um bom jogo.

Na etapa inicial, Veiga quase marcou um gol ao aproveitar um passe errado de Maicon, levar a bola para o meio e finalizar na trave de Léo Jardim. O camisa 23 se comportou bem na partida e foi substituído na reta final.

No sábado (28), o Palmeiras recebe o Atlético-MG visando a liderança do Campeonato Brasileiro. Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Estêvão pode ser desfalque para o próximo compromisso.