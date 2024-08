Abel Ferreira explica decisão por Estêvão e Felipe Anderson no banco em Botafogo x Palmeiras

Abel Ferreira explicou motivo para Estêvão e Felipe Anderson iniciarem duelo entre Botafogo x Palmeiras no banco de reservas (Jorge Rodrigues/AGIF)







Dois dos grandes destaques do Palmeiras, Estêvão e Felipe Anderson iniciaram o confronto com o Botafogo, pela Libertadores, no banco de reservas. Abel Ferreira explicou o motivo da tomada de sua decisão.

- São dois jogadores que vêm de lesão. A não ser que tenham outras opções. O Felipe foi uma opção minha, o Estêvão também. Achei que tinham melhores jogadores para iniciar o jogo. Podemos discutir opções, mas eu sou o treinador. Não costumo ter jogadores que venham de lesão jogando de início. Podiam ter jogado? Podiam. Mas só podem jogar 11, entrar cinco.

No decorrer da partida, Estêvão e Felipe Anderson entraram na equipe do Palmeiras e contribuíram para uma melhora ofensiva do Verdão no jogo. No entanto, a dupla não conseguiu reverter o resultado negativo.

No Allianz Parque, a expectativa é de que Abel Ferreira inicie com os dois destaques dentre os titulares. Na próxima quarta-feira (21), a equipe paulista recebe os cariocas em busca da classificação às quartas de final da Libertadores.