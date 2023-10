- Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: "Isso é roubar! Isso é roubar! Isso é roubar! - diz a súmula de Bruno Arleu.