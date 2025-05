O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (11), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após reclamar com o árbitro da partida sobre um lance do jogo, Abel Ferreira foi advertido com cartão vermelho. Durante o programa 'Fechamento SporTV', o jornalista André Rizek detonou a postura do português.

- Não podemos normalizar isso. São 11 expulsões desde quando chegou no Palmeiras. Ele tem que manter a lucidez naquele momento. Ele tem mais expulsão do que muito jogador no Brasileirão. Tem que ter o mínimo de noção, quer enlouquecer, enlouquece pra dentro - disse o jornalista.

Expulsão de Abel Ferreira

Aos 16 minutos do segundo tempo, Abel Ferreira reclamou após Alan Franco puxar o pé de Estêvão e impedir uma jogada ofensiva do Palmeiras. Rafael Klein marcou a falta, mas não penalizou o zagueiro do Tricolor.

O árbitro foi rigoroso com as reclamações do comandante do Verdão e o expulsou direto. O lance causou revolta em Abel Ferreira, que desceu para o vestiário imediatamente. Nas arquibancadas, a torcida intensificou os protestos contra Rafael Klein.

Foi a primeira expulsão de Abel Ferreira nesta temporada. Com a punição, o treinador não poderá comandar a equipe no próximo jogo do Verdão pelo Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (18), pela nona rodada da competição nacional. O Palmeiras lidera o torneio.

