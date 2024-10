(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Rafaela Cardoso e Vitor Coelho Palhares • Publicada em 30/10/2024 - 11:07 • São Paulo (SP)

Quando o assunto é Abel Ferreira, muitos torcedores já associam o nome do treinador a títulos. E não poderia ser diferente. Desde que chegou ao Palmeiras, exatamente quatro anos atrás, o português vem empilhando taças, chegando longe nas competições e, ainda que um jogo ou campeonato pareça perdido, ele prova que o "pacto" está em dia.

Abel Ferreira conquistou 10 títulos com o Palmeiras ao longo dessa jornada, conquistas que são equivalentes a de grandes nomes do futebol europeu no mesmo período, como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City, ambos com a mesma quantidade de troféus.

Um dos principais lemas do treinador palmeirense é o "Cabeça fria, coração quente", que virou até título de livro do comandante. Além disso, é sempre utilizado por jogadores e torcedores como uma forma de trabalho mental em busca de objetivos.

Técnico mais longevo da história do Palmeiras em uma única passagem, Abel Ferreira tem 284 jogos frente ao clube, sendo 165 vitórias, 68 empates, 51 derrotas, 478 gols marcados e 225 gols sofridos.

- O que no início pensava que seriam quatro meses, viraram quatro anos. Este clube que possui a melhor e mais exigente torcida, e eu sei bem disso... Ao longo desta jornada, já choramos juntos, já perdemos juntos e, principalmente, já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes quatro anos - resumiu o treinador em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Apesar dos números inquestionáveis, a temporada de 2024 pode ser a pior do treinador no Verdão. Isso porque o time paulista venceu apenas o Estadual nesta temporada, mas ainda segue vivo e forte na luta pelo Brasileirão. Restam ainda sete rodadas e o Verdão o vice-líder, com 61 pontos.

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

