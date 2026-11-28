Abel Ferreira celebra tetra da Libertadores e provoca: 'Hoje foi sem asterisco'
Técnico português fez referência à final de 2025, vencida pelo Rubro-Negro
O título do tetracampeonato da Libertadores do Palmeiras foi conquistado "sem asterisco". Essa foi a definição do técnico Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado (28), no Uruguai. A expressão faz referência à conquista do Flamengo em 2025, diante do próprio time paulista, que, segundo o treinador português, teve um asterisco.
— A torcida sempre ajudou, sempre. A música de que mais gosto é "O Palmeiras é o time da virada" (...) Hoje foi sem asterisco mesmo — disse Abel na coletiva de imprensa.
Entenda a expressão de Abel Ferreira
Após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, na final da Libertadores de 2025, em Lima, Abel Ferreira reclamou da arbitragem da partida contra o Rubro-Negro. A principal queixa do treinador foi a não expulsão do volante Erick Pulgar, após uma entrada forte em Bruno Fuchs. Ao longo da atual temporada, o português voltou a citar essa questão em mais de uma oportunidade.
Confira outras respostas de Abel Ferreira após Palmeiras x Estudiantes
Análise do jogo
"Hoje foi sem asterisco mesmo. Mas teve uma coisa de que não gostei. A qualidade do gramado hoje estava fantástica, mas faltava uma coisa determinante: água para a bola rolar, o que aconteceu na segunda parte. Entendo o espetáculo, entendo que a parte comercial é precisa, mas temos que tirar cinco minutos e regar. Com a qualidade da grama, top, tínhamos que regar. Ia ser melhor para o Palmeiras e para o Estudiantes. Peço desculpas aos argentinos e ao Estudiantes, tinha que ter começado a palavra com eles. Fizeram uma Libertadores extraordinária, tiraram dois brasileiros e achavam que poderiam tirar o terceiro. Hoje, acho que fomos claramente melhores. A grama, na primeira parte, não nos deixou ter mais velocidade na circulação de bola. Vitória justa, sem dizer o pontinho que disseste."
Sosa, o herói do título
"Não vai ficar chateado comigo, você é um jornalista novo e pode contribuir para a mudança de uma cultura. É só uma opinião. Para mim, no futebol, não há heróis nem vilões. Vão falar que o Sosa é o herói porque fez o gol, mas os heróis são todos. [Os torcedores] pagaram bilhete, vieram apoiar. São nossas famílias, que vieram apoiar. Recebi uma mensagem que dizia: 'Antes de sentar na cadeira, saiba que tenho um orgulho imenso de ti, e ele é o mesmo, seja qual for o resultado'. Então, quero dizer que não acho justo que se criem heróis. Ele foi determinante porque fez o gol, mas esse gol pertence a todos nós: ao Barros, aos que jogaram, aos que não jogaram e queriam ter jogado. Ontem, perguntaram se eu ia escolher pelo momento ou pelo trajeto. Eu escolho o melhor no momento e digo aos que estão de fora que o Palmeiras ganhou duas Libertadores com jogadores vindos do banco."
Gómez
"Eu me refugiei. O Gómez é nosso capitão, mas me refugiei no segredo: é o trabalho, não desistir. No ano passado, quando acabou o jogo em que perdemos, [falei] ao presidente da Conmebol que voltaríamos aqui para ganhar o que era nosso. Com trabalho, dedicação e com a sorte que é precisa para estar neste nível. E [o Palmeiras] tem a sorte de ter um líder e um homem como o Gómez, que não só nos ajuda nas dinâmicas de liderança do grupo, mas também dentro de campo. Acho que o Gómez merece um busto no Palmeiras. É um verdadeiro capitão, um verdadeiro líder. Todos nos revemos no que ele faz e representa."
Significado da medalha
"Não sei se viram no fim, fui cumprimentar todos os jogadores do Estudiantes. No ano passado, estivemos na mesma posição deles, sabemos como dói e como custa. Desde o capitão até o presidente, o Verón, [a mensagem foi]: "Não parem. Continuem, chegaram à final por mérito". Acho que o Palmeiras foi melhor no jogo, mas o segredo para o Palmeiras voltar aqui e ganhar é não parar de pelear."
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