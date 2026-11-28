A final da Libertadores foi marcada por episódios de racismo em Montevidéu, no Uruguai. Após a decisão, vencida pelo Palmeiras por 1 a 0, torcedores do Estudiantes imitaram macacos em direção aos brasileiros. Os gestos, entretanto, também foram registrados antes da partida.

No momento em que os argentinos deixavam o estádio, alguns torcedores fizeram gestos imitando macacos. As imagens foram registradas pela "365Scores".

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LAMENTÁVEL! Torcedores do Estudiantes imitam macacos em direção a brasileiros após a final. 🎥 @opireslucas https://t.co/lx1wT1VZow — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) November 28, 2026

Antes mesmo de a bola rolar no Estádio Centenário, uma torcedora do Estudiantes, que passava em meio à festa dos palmeirenses, também imitou um macaco.

Gesto racista de torcedora do Estudiantes em meio a festa da torcida do Palmeiras antes do jogo. 🎥 @rick_natanael https://t.co/dvbucmt0wP — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 28, 2026

Como foi a final da Libertadores?

Um primeiro tempo morno no Estádio Centenário. O Palmeiras teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A primeira finalização perigosa, porém, foi do Estudiantes. Após cobrança de escanteio, a equipe argentina levou perigo, mas a bola passou por cima do gol.

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Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu avançar suas linhas e pressionar os argentinos, que responderam com maior intensidade física, provocações e faltas. Aos 44 minutos, Lucas Evangelista avançou pela esquerda, fez boa jogada individual e finalizou. A bola desviou em Rojo antes de acertar a trave.

O Palmeiras ainda recebeu três cartões amarelos na etapa inicial: Carlos Miguel, Giay e Flaco López.

Sosa faz o gol do título alviverde

O Palmeiras voltou sem Piquerez e com Arthur para a etapa complementar. Disposto a não levar a final para a prorrogação, foi para cima do Estudiantes e, aos 6 minutos, conseguiu abrir o marcador, com Sosa, a surpresa no ataque alviverde para a decisão. Na jogada, Marlon Freitas tocou para Arthur na esquerda, que dominou e cruzou. O paraguaio, livre de marcação, apareceu no meio da área para abrir o marcador.

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Sosa marcou o gol do título da Libertadores do Palmeiras (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Após o gol, o Verdão deu uma leve recuada e viu o Estudiantes ir para cima. Cetré tentou de bicicleta aos 10. Depois, tentou novamente aos 28 e viu Carlos Miguel fazer grande defesa.

Aos 31, Abel Ferreira saca Flaco e Sosa e coloca Vitor Roque e Mauricio, descansados para não deixar o Palmeiras perder o ritmo.

Mas o Estudiantes não desistia e forçava as bolas no ataque. Aos 38 e 39, duas tentativas perigosas. Uma delas acertou a rede pelo lado de fora e, a outra, Carlos Miguel salvou. E não dava mais tempo. Verdão conquista a Glória Eterna!

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Jogadores do Palmeiras após o título (Foto: Eitan ABRAMOVICH/AFP)

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