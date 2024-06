Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 11:53 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira não para de colecionar recordes à frente do comando técnico do Palmeiras. Nesta terça-feira (25), o português se transformou no treinador mais longevo da história do clube em uma única passagem.

No Verdão há três anos, sete meses e 20 dias, Abel superou Oswaldo Brandão, que dirigiu a equipe paulista por três anos, sete meses e 19 dias, entre 1971 e 1975. Nesta temporada, inclusive, o atual comandante do Palmeiras igulou Brandão em números de conquistas, com dez títulos.

- O bilhete era para ser de três ou quatro meses e estamos aqui há quase quatro anos. Eu já disse várias vezes: nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que todos fazemos aqui - declarou o treinador.

- Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são os verdadeiros protagonistas. Se realmente chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz dentro do clube. Logicamente, para nós da comissão técnica, é um motivo de orgulho. É com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras - completou.

Desde a vitória contra o Red Bull Bragantino por 1 a 0, que marcou a estreia do profissional no clube, Abel Ferreira acumula 289 partidas no comando técnico do Palmeiras, com 168 vitórias, 71 empates e 50 derrotas.

