- Fico contente porque ele é humano, parece que jogador de futebol não erra, ele erra e eu também erro. Felizmente temos um goleiro que faz defesas de títulos e faz defesas de pontos iguais os de hoje. De vez em quando comete os seus frangos, mas de vez em quando faz defesas como por exemplo as de hoje, a defesa do pênalti contra o Botafogo. O treinador confia nele, o Palmeiras confia nele, ele sabe que o futebol é feito de erros, e o mais importante é como lidamos com os nossos erros. Temos que aprender a lidar com as críticas e as emoções dos nossos torcedores - disse Abel Ferreira.