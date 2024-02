Contratado por aproximadamente R$ 400 milhões de reais – entre valores fixos e variáveis -, Endrick poderia perder espaço com a eminente chegada de Kylian Mbappé ao Real. No entanto, Ancelotti não acredita que a contratação do craque francês atrapalhe na adaptação do jovem e revelou que pensará em como utilizar o jogador do Verdão apenas em julho, data que marca o término da temporada europeia.