Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 00:16 • São Paulo (SP)

O Palmeiras perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, e o técnico Abel Ferreira chamou a responsabilidade do resultado negativo para si.

Além de assumir a culpa da derrota, o treinador ressaltou a dificuldade física do Verdão para enfrentar o Leão do Pici. Segundo ele, a sequência de jogos deixou os atletas desgastados.

— O máximo responsável pela derrota hoje sou eu. Há quatro jogos seguidos que estamos jogando de três em três dias. Foi um acidente de percurso. O adversário foi melhor, aproveitou o fator casa e a parte física. Os erros foram do treinador. É seguir em frente e recuperar os jogadores — disse.

Abel também explicou a opção por escalar Caio Paulista, que foi muito criticado por torcedores nas redes sociais, em vez do lateral Vanderlan. O treinador colocou o jogador como titular junto com outros três laterais (Mayke, Marcos Rocha e Piquerez), escolha que também foi condenada por palmeirenses.

— Entendi que o Caio poderia nos dar outras soluções interiores. Mas hoje os jogadores não estiveram no mesmo nível de prontidão. Quatro jogos com dois dias de intervalo... Optamos por mudar. O Vanderlan ataca mais o espaço, o Caio joga mais na entrelinha, ele jogou mais por dentro, não só por fora. Quis colocar o Menino na posição do Veiga, e o Caio na posição do Menino, para fechar e liberar a ultrapassagem do Piquerez. Na minha opinião, na primeira parte funcionou, na segunda não — concluiu Abel, sobre suas escolhas para definir o time do Palmeiras.

Caio Paulista foi escolhido por Abel Ferreira para ser titular em Palmeiras x Fortaleza, e a torcida alviverde criticou a opção (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Qual é o próximo jogo do Palmeiras de Abel Ferreira?

O Verdão tem clássico contra o Corinthians na próxima segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.