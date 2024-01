As principais dúvidas do treinador surgem no setor ofensivo do time. Sem Endrick, que muito provavelmente ainda estará com a Seleção Olímpica, o técnico começou a temporada com Rony e Breno Lopes no comando de ataque, numa formação com três zagueiros e com Mayke sendo liberado para aparecer mais no lado direito do ataque.