Wolves x Southampton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 06:20 • Wolverhampton (ING)

Wolves e Southampton se enfrentam, neste sábado (9), em partida válida pela 11ª rodada da Premier League. A bola rola ao meio-dia (de Brasília) no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), com transmissão exclusiva do Disney+ Premium (serviço de streaming).

Na lanterna do Campeonato Inglês, os Lobos somam apenas 3 pontos conquistados em 10 jogos, sem nenhuma vitória, três empates e sete derrotas. Enquanto isso, os visitantes estão em 19º lugar, com 4 pontos, com oito derrotas.

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVES X SOUTHAMPTON

11ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

📺 Onde assistir: Disney+Premium

🚩 Árbitro: Thomas Bramall (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O'Neil)

José Sá; Santiago Bueno, Dawson e Toti Gomes; Nélson Semedo, João Gomes, Doyle e Ait Nouri; Matheus Cunha e Pablo Sarabia; Larsen.

SOUTHAMPTON (Técnico: Russell Martin)

Ramsdale;Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Jack Stephens e Manning; Aribo, Downes e Mateus Fernandes; Adam Armstrong e Cameron Archer.