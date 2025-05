Volta Redonda x Paysandu: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo VRE PAY 6ª RODADA BRASILEIRÃO SÉRIE B Data e Hora Sábado, 3/5/2025, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes Ricardo Junio de Souza (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (MG) Var Michel Patrick Costa Guimaraes (MG) Onde assistir Disney+

A Série B chega à sexta rodada e com um duelo importante envolvendo clubes da zona de rebaixamento. Neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, no Sul do estado do Rio de Janeiro, o Volta Redonda recebe o Paysandu de olho em sua primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.

O Voltaço é o último na tabela de classificação da Série B, com apenas um ponto somado, e vem de derrota por 2 a 1 fora de casa para o Athletic. O lado positivo para o time comandado por Rogério Corrêa é a fase do adversário da vez.

Os donos da casa contarão com peças novas promovidas da categoria sub-20, como os volantes Lucas Gonçalves e Caetano Breves, além do centroavante João Bom. Há a expectativa pelo encaixa do 11 inicial devido às boas apresentações, que, com as derrotas, vêm frustrando comissão técnica e torcida.

Do outro lado, o Papão tem um ponto a mais no campeonato e, apesar de embalado após o título da Copa Verde, nos pênaltis contra o Goiás, já ligou o alerta com a queda de rendimento. A equipe do técnico Luizinho Lopes é apenas o 18º colocado com dois empates na Série B.

O Papão tem alguns desfalques importantes e que devem modificar a estrutura, sendo o de Rossi o mais relevante. Leandro Vilela, expulso no empate com o CRB, e Edinho, Kevyn, Quintana e Ramón Martínez também ficam fora.

Prováveis escalações e informações de Volta Redonda x Paysandu:

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X PAYSANDU

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: sábado, 3/5/2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

🟨 Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (MG)

🏁VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa):

Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Sánchez; André Luiz, Luciano Naninho e Robinho; Vitinho Lopes, Mirandinha e Bruno Santos.

PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes):

Mateus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas e Novillo; Reverson, PK, André Lima e Dudu Vieira; Borasi, Nicolas e Marlon Douglas.