Ficha do jogo ARS BOU 35º Rodada Premier League Data e Hora Sábado (3), às 13h30 (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Jarred Gillett Assistentes Richard West e Steve Meredith Var Michael Salisbury Onde assistir

O Arsenal e o Bournemouth se enfrentam neste sábado (3). A bola está prevista para rolar a partir das 13h30 (de Brasília) e o jogo acontecerá no Emirates Stadium, em Londres, pela 35ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

O Arsenal chega ao confronto buscando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o PSG, em casa, na semifinal da Champions League. Sem chances de título na Premier League, os Gunners ainda têm o objetivo de garantir matematicamente a vaga na próxima edição do torneio continental. Atualmente, o time de Mikel Arteta ocupa a vice-liderança, com 67 pontos - sete a mais que o Nottingham Forest, primeiro fora da zona da Champions.

Arsenal x Fulham se enfrentam pela 35º rodada da Premier League (Arte: Lance!)

Do outro lado, o Bournemouth ocupa a décima posição com 50 pontos e ainda sonha com uma arrancada que o coloque em competições europeias. A diferença atual para o sétimo colocado, Aston Villa, é de sete pontos - cenário difícil, mas ainda possível. O time vem oscilando, mas busca surpreender fora de casa.

Confira as informações do jogo entre Arsenal e Bournemouth pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X BOURNEMOUTH

35ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partney, Rice; Sterling, Martinelli e Merino.

BOUNERMOUTH: Kepa; Smith, Zabarryi, Huljsen, Kerkez; Scott, Adams, Kluivert; Semenyo, Tavernier e Ouattara