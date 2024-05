Foto: Fernando Torres/AGIF







Vitória e São Paulo se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no gramado do Barradão, em Salvador, na Bahia, com transmissão de TV Globo e Premiere (pay-per-view).

Em quatro rodadas disputadas até aqui, o Tricolor somou quatro pontos e está em 14º lugar na tabela de classificação, enquanto o time baiano tem apenas um, ocupando o 18º.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vitória e São Paulo (onde assistir, horário, escalações, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de maio de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Léo Condé)

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

SÃO PAULO (Técnico: Luiz Zubeldia)

Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla e Patryck; Luciano, André Silva e Calleri;

