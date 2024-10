Vitória e Fluminense se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 18:07 • Salvador (BA)

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Barradão, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Leão da Barra é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, enquanto Tricolor ocupa a 11ª posição, com 36 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Fluminense

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller (Machado ou Willian Oliveira) e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Victor Hugo (Nonato), Martinelli; Arias, Ganso, Lima; Kauã Elias.

