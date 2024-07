Vitória x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Foto: Divulgação







Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília), no Barradão (BA), com transmissão do Premiere (pay-per-view).

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Flamengo

19ª rodada do Brasileirão

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 23 de julho de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Marcelo C. Van Gasse

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo F. Do Amaral

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi (Luan), Willian Oliveira e Matheusinho (Jean Mota); Everaldo, Osvaldo (Lawan) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.