Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 04:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A partida é valida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-Per-View).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vasco e Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CUIABÁ

19ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Vasco recebe o Cuiabá, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, José Luis Rodriguez (Souza), Emerson Rodriguez (Payet) e Coutinho; Pablo Veggeti. Técnico: Rafael Paiva.

Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Denilson e Ramon; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

